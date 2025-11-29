Şanlıurfa'da Enişteleri Tarafından Vurulan Kardeşler Toprağa Verildi

Şanlıurfa Süleymaniye'de eniştesi tarafından silahla vurulan Mahmut ve Reşit Çeki'nin cenazeleri otopsi sonrası defnedildi; şüpheli damadın yakalanması sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:49
Süleymaniye Mahallesi'nde silahlı kavgada iki kardeş yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darp edildiği öne sürülen Emine Ç., ailesinin yaşadığı eve sığındı. Bunun üzerine iki aile arasında telefonla tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi sonrası şüpheli İbrahim Halil Ç., silahıyla kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada kuzeni olduğu belirtilen kayınbiraderleri Mahmut Çeki ve Reşit Çeki ile yeniden çıkan tartışmada damat İbrahim Halil Ç., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Olayda Mahmut ve Reşit Çeki ile kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheli olay sonrası kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mahmut Çeki'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Reşit Çeki de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kardeşlerin cansız bedenleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi. Şüpheli İbrahim Halil Ç.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER

