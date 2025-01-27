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Şanlıurfa'da Facia: İki Kızını Vuran Anne İntihar Etti

Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne, aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:34
Şanlıurfa'da Facia: İki Kızını Vuran Anne İntihar Etti

Şanlıurfa'da İki Kızını Öldüren Anne İntihar Etti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. 38 yaşındaki S.Y., iki kızı A.Y. (14) ve N.Y. (8) ile yaşadığı apartmanın 7. katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla ateş açarak kızlarını vurdu.

Olayın ardından S.Y., aynı silahı kullanarak intihar etti. Bina sakinlerinin hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenazeler, olay yerindeki gerekli işlemlerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili bir adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti. Bina sakinlerinin ihbarı...

Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti. Bina sakinlerinin ihbarı...

Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla vurarak öldüren anne intihar etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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