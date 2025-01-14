Şanlıurfa'da Feci Kaza: 1'i Ağır 10 Yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:24
Şanlıurfa'da Feci Kaza: 1'i Ağır 10 Yaralı

Şanlıurfa'da Kaza: İki Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'nın Gaziantep otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Olay, M.A. yönetimindeki 35 ARP 695 plakalı otomobil ile R.Ç. kontrolündeki 01 AKA 098 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 57. kilometresinde gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine hızlıca itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza anında araçta bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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