Şanlıurfa'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı ölü ve yaralılar var

Feci kaza sabah saatlerin meydana geldi. Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde hareket halinde ola bir TIR hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı.

Ardından başka bir TIR ve yolcu otobüsünün de kazaya karışması ile ortalık karıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ihbar sonucu olay yerine ulaşan sağlık ekipleri henüz ismi belirlenemeyen otobüs şoförünün yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken kaza sebebi ile yolun ulaşıma kapatıldığı bilgisine ulaşıldı.