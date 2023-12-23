Şanlıurfa'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'dan korkunç bir kaza haberi geldi. Bölgede yoğun sisin etkisi ile 2 TIR ve bir yolcu otobüsünün bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişinin hayatını aybettiği 15 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza: Yolcu otobüsü ile 2 TIR çarpıştı ölü ve yaralılar var
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Feci kaza sabah saatlerin meydana geldi. Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde hareket halinde ola bir TIR hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. 

Ardından başka bir TIR ve yolcu otobüsünün de kazaya karışması ile ortalık karıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ihbar sonucu olay yerine ulaşan sağlık ekipleri henüz ismi belirlenemeyen otobüs şoförünün yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. 

Olayda yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken kaza sebebi ile yolun ulaşıma kapatıldığı bilgisine ulaşıldı.

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