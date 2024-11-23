Şanlıurfa'da Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Kazaya, Tarık Kızılay yönetimindeki 34 DJP 778 plakalı otomobil ve İbrahim Halil Altun idaresindeki 63 AAE 452 plakalı otomobilin çarpışması neden oldu.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda, Kabahaydar kavşağında gerçekleşti. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Hayatını Kaybedenler

Kazada yaralanan 7 kişi, bunlardan 3'ü polis olmak üzere, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere taşıdı. Ne yazık ki, yaralılardan biri olan Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.