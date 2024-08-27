Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Boğulma Olayı

Fırat Nehri'nde Trajedi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üzücü bir boğulma olayı gerçekleşti. 16 yaşındaki Mehmet Baran Çopur, serinlemek amacıyla girdiği Fırat Nehri’nde akıntıya kapılarak kayboldu.
Olay Anı ve Müdahale
Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, genç çocuğun suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler hemen polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.
Dalgıç Ekiplerden Ceset Arama Çalışması
Bölgeye gelen dalgıç polisler, bir saatlik titiz çalışmanın ardından Çopur'un cesedine ulaştı. Genç, Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Toplumda Üzüntü Yaratan Olay
Olay, Birecik halkında büyük bir üzüntü yarattı. Genç yaşta kaybedilen bir hayat, aile ve arkadaşları üzerinde derin bir etki bıraktı.