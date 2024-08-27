Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Boğulma Olayı

Fırat Nehri'nde Trajedi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üzücü bir boğulma olayı gerçekleşti. 16 yaşındaki Mehmet Baran Çopur, serinlemek amacıyla girdiği Fırat Nehri’nde akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay Anı ve Müdahale

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, genç çocuğun suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler hemen polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.

Dalgıç Ekiplerden Ceset Arama Çalışması

Bölgeye gelen dalgıç polisler, bir saatlik titiz çalışmanın ardından Çopur'un cesedine ulaştı. Genç, Birecik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Toplumda Üzüntü Yaratan Olay

Olay, Birecik halkında büyük bir üzüntü yarattı. Genç yaşta kaybedilen bir hayat, aile ve arkadaşları üzerinde derin bir etki bıraktı.