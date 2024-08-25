Şanlıurfa'da Fıstık Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu

Fıstık Bahçesinde Üzücü Bir Olay

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Hacılar Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimliği Belirlendi

Jandarma, ölen kişinin Yasin Kayran (26) olduğunu açıkladı. Kayran'ın başından yaralandığı, cesedinin ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı bildirildi.