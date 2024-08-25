Şanlıurfa'da Fıstık Bahçesinde Erkek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'da Korkunç Bir Olay

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yer alan fıstık bahçesinde bir erkek cesedi bulundu. Hacılar Mahallesi’ndeki fıstık bahçesinde, çevredekilerin yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

Olay Yerine Yapılan Müdahale

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre, cesedin Eyyübiye Şehit Ömer Saklı Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Yasin Kayran (26) ait olduğu belirlendi. Kayran'ın başından silahla vurulmuş olması dikkat çekti.

Otopsi ve Soruşturma Süreci

Öğretmen Kayran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak bir kişi jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Valinin Açıklamaları

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bozova'da meydana gelen bu elim saldırıda hayatını kaybeden Öğretmen Yasin Kayran’a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dilerim" dedi. Ayrıca, menfur olayı gerçekleştiren şüphelinin kısa sürede yakalandığını belirterek, sürecin Valilik tarafından büyük bir titizlikle takip edildiğini ifade etti.