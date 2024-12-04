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Şanlıurfa'da Gaz Sıkışması Patlama Yaşandı: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı ve evde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:55
Şanlıurfa'da Gaz Sıkışması Patlama Yaşandı: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Gaz Sıkışması Nedeniyle Patlama!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen gaz sıkışması patlaması, mahallede paniğe neden oldu. Atatürk Mahallesi'nde bir evin mutfağında bulunan tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu dün akşam saatlerinde patlama gerçekleşti.

Olayın Seyri

Patlama sesini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Patlamada yaralanan İrem Naz T., ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ancak, olay sonucu evde ciddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Bu tür kazaların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle evde hasar oluştu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle evde hasar oluştu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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