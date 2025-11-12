Şanlıurfa'da Gençlik Merkezi Kursiyerleri Engellilerle Atölyede Buluştu

Zübeyde Demirkol Gençlik Merkezi kursiyerleri, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmalarıyla engelli bireylerle buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zübeyde Demirkol Gençlik Merkezi kursiyerleri, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezindeki engelli bireylerle bir araya gelerek atölye çalışmalarına katıldı.

Farkındalık ve üretim

Gençler, merkezde yürütülen atölye faaliyetlerine katılıp, engelli bireylerin hazırladığı el işi ürünleri yakından inceledi. Etkinlik, katılımcılar arasında etkileşim sağlayarak kentte farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Teşekkür ve değerlendirme

Etkinliğe katılan öğrenciler, merkezdeki çalışmalardan etkilendiklerini belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

