Şanlıurfa'da Gençlik Merkezi Kursiyerleri Engellilerle Atölyede Buluştu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zübeyde Demirkol Gençlik Merkezi kursiyerleri, Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezindeki engelli bireylerle bir araya gelerek atölye çalışmalarına katıldı.
Farkındalık ve üretim
Gençler, merkezde yürütülen atölye faaliyetlerine katılıp, engelli bireylerin hazırladığı el işi ürünleri yakından inceledi. Etkinlik, katılımcılar arasında etkileşim sağlayarak kentte farkındalık oluşturmayı hedefledi.
Teşekkür ve değerlendirme
Etkinliğe katılan öğrenciler, merkezdeki çalışmalardan etkilendiklerini belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.
