Şanlıurfa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi ile 6 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'da Gıda Zehirlenmesi Olayı

Haliliye ilçesinde, İbni Sina İlkokulu'ndan 6 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Öğrenciler, dışarıdan aldıkları bir pastayı tükettikten sonra mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri yaşamaya başladılar. Bunun üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı ve acil müdahale gerçekleştirildi.

Sağlık Durumu

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin durumu stabilize oldu. Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavi süreçlerinin ardından taburcu edilmeleri bekleniyor.

İnceleme Başlatıldı

Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı. Yetkililer, gıda tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yapıyor.

Haliliye'de 6 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Haliliye'de 6 ilkokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.