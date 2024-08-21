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Şanlıurfa'da Gölette Boğulma Olayı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan sulama göletinde boğulma olayı yaşandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:18
Şanlıurfa'da Gölette Boğulma Olayı

Şanlıurfa'da Trajik Boğulma Olayı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir çocuk hayvan sulama göletinde boğuldu. Olay, kırsal Demirci Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki Musa Huz'un kaybolmasıyla meydana geldi.

Aile ve Mahalle Sakinlerinin İhbarı

Musa Huz'un olmadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede mahalle sakinleri, çocuğun gölete girdiğini belirleyerek arama çalışmalarına başladı.

Arama Çalışmaları ve Kurtarma Girişimi

Mahalle sakinleri, göletteki suyu boşaltmak için çevrede bulunan iş makinesini kullanarak yaklaşık bir saat süren bir uğraşla su seviyesini düşürdü. Ancak, bu süre zarfında Musa'nın cesedi göletten çıkarıldı.

Olay Yeri ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çocuğun cenazesi üzerinde gerekli incelemeleri yaparak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Bu olay, yerel halkta derin bir üzüntü yarattı.

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