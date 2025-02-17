Şanlıurfa'da İki Çocuğuna Şiddet Uygulayan Baba Tutuklandı

Şanlıurfa'da bir baba, iki çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Çocuklar koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:00
Şanlıurfa'da İki Çocuğuna Şiddet Uygulayan Baba Tutuklandı

Şanlıurfa'da Şiddet Olayı: Baba Tutuklandı

Şanlıurfa Valiliği, iki çocuğuna şiddet uygulayan bir babanın tutuklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Şanlıurfa'da bir babanın iki çocuğuna şiddet uyguladığı" iddialarının ardından gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Emniyet Müdürü İle İş Birliği

Açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınarak adli merciler tarafından tutuklandı. Bu gelişmelerin ardından, habere konu olan çocuklar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ivedilikle koruma altına alındı.

Olay, toplumsal duyarlılığı artırırken, aile içi şiddetin önlenmesi adına atılan önemli adımları bir kez daha gündeme getiriyor.

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