Şanlıurfa'da İki Günlük Gösteri ve Yürüyüş Yasağı

Şanlıurfa'da Gösteri ve Yürüyüşler İki Gün Yasaklandı

Şanlıurfa'da, valilikten yapılan açıklama ile kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin iki gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilik Açıklaması

Valilik, alınan kararların Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde alındığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve destek çalışmaları gibi etkinlikler, 2 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır." denildi.