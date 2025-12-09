Şanlıurfa'da İki İşyerine Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk

Şanlıurfa'da iki işyerine silahlı saldırı: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da iki ayrı işyerine yönelik silahlı saldırılarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları

İlk saldırı, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir mobilya mağazası önünde meydana geldi. Maskeli ve silahlı bir şüpheli, mağaza önünde işyeri sahibi Mustafa K. ve yanındaki bir kişinin üzerine peş peşe ateş etti. Saldırıda Mustafa K. yaralandı.

Yaklaşık 20 dakika sonra, Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerindeki bir markette görevli Sedat A., marketi açtıktan kısa süre sonra gerçekleşen diğer silahlı saldırıda ayağına isabet eden mermilerle yaralandı.

Gözaltılar ve soruşturma

İki olayın failleri olduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

