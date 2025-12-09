DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,04%
ALTIN
5.733,33 0,11%
BITCOIN
3.851.869,96 0,25%

Şanlıurfa'da İki İşyerine Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk

Şanlıurfa'da iki ayrı işyerine düzenlenen silahlı saldırılar sonrası 4 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Yaralananlar var, soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:52
Şanlıurfa'da İki İşyerine Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk

Şanlıurfa'da iki işyerine silahlı saldırı: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da iki ayrı işyerine yönelik silahlı saldırılarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları

İlk saldırı, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bir mobilya mağazası önünde meydana geldi. Maskeli ve silahlı bir şüpheli, mağaza önünde işyeri sahibi Mustafa K. ve yanındaki bir kişinin üzerine peş peşe ateş etti. Saldırıda Mustafa K. yaralandı.

Yaklaşık 20 dakika sonra, Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerindeki bir markette görevli Sedat A., marketi açtıktan kısa süre sonra gerçekleşen diğer silahlı saldırıda ayağına isabet eden mermilerle yaralandı.

Gözaltılar ve soruşturma

İki olayın failleri olduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'DA İKİ İŞYERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ...

ŞANLIURFA'DA İKİ İŞYERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

ŞANLIURFA'DA İKİ İŞYERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI SONUCU GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kağızman'da (7) Yıl (6) Ay Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı
2
Batman'da Dicle Nehri 'Sis Denizi'ne Büründü
3
Paralimpik Yüzmede İl Birincileri: Ali Yağız ve Hamza Yavuz Güdücü
4
Başkale'de kar yağışı: merkezde 20 cm, yükseklerde 50 cm
5
Diyarbakır’da Çok Sayıda Gümrük Kaçağı Ürün Ele Geçirildi
6
Araç'ta 5 Girişli İntaş Mağarası Turizme Kazandırılmayı Bekliyor
7
Arhavi'de Süpürgesiyle Dans Eden Temizlik Görevlisi Birol Narman

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi