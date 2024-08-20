Şanlıurfa'da İki Kardeş Sulama Kanalında Kayboldu

Şanlıurfa'da İki Çocuk Kayboldu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına giren iki kardeş akıntıya kapılarak kayboldu. Olay, Büyüktürbe Mahallesi'ndeki bir sulama kanalında gerçekleşti. Yabancı uyruklu 12 yaşındaki Yusuf ve 16 yaşındaki ağabeyi İsa Hamadi, nehir akıntısına kapıldı.

Arama Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

Düşündüğümüzden daha ciddi bir durum olduğunun farkına varan vatandaşlar, hemen yetkililere ihbarda bulundu. Bunun üzerine AFAD, sağlık, jandarma ekipleri ve dalgıç polisler olay yerine çağrıldı. Ayrıca, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de arama çalışmalarına dahil oldu.

Çalışmalara Ara Verildi

Ankara bağlantılı arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Havanın karardığı bu süreçte ekiplerin bölgedeki güvenliğini artırmak için önlemler alındı.

Yetkililer Olay Yerinde

Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, durumu yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kurtarma çalışmalarının yeniden başlaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.