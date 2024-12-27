Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 63 VN 201 ve 63 BB 600 plakalı otomobiller, Karakoyunlu Mahallesi İpekyol Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın duyulmasının ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içinde kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kişiler arasında Veysel K, Murat A, Recep A. ve Salih D. bulunuyor. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı.