DOLAR
35,08 -0,17%
EURO
36,48 -0,43%
ALTIN
2.932,52 -0,55%
BITCOIN
3.469.811,37 2,39%

Şanlıurfa'da İki Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:24
Şanlıurfa'da İki Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

İki Trafik Kazasında Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. İlk kaza, Mehmet Atkı idaresindeki 38 BK 074 plakalı otomobilin, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 24. kilometresinde Aziz Akhamur yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Hakan Çelik, Esmer ve Sinan Akhamur yaralandı.

İkinci Kaza ve Yaralılar

İlçede meydana gelen bir diğer kazada ise, Şehmus Altunbaşın kullandığı 63 EP 691 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi. Bu kazada sürücü Şehmus Altunbaş ile beraberindeki Değer Altunbaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Süryani Cemaati Heyetini Kabul Etti
2
İHH, Lübnan'da 4 Binden Fazla Aileye Yardımda Bulundu
3
Kelkit'teki Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Riski Nedeniyle Kapatıldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi'nin Ardından Mısır'dan Ayrıldı
5
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
6
Şanlıurfa'da İki Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı
7
Lavrov ve Cassis, Ukrayna Krizini Masaya Yatırdı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!