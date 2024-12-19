Şanlıurfa'da İki Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

İki Trafik Kazasında Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. İlk kaza, Mehmet Atkı idaresindeki 38 BK 074 plakalı otomobilin, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 24. kilometresinde Aziz Akhamur yönetimindeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Hakan Çelik, Esmer ve Sinan Akhamur yaralandı.

İkinci Kaza ve Yaralılar

İlçede meydana gelen bir diğer kazada ise, Şehmus Altunbaşın kullandığı 63 EP 691 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi. Bu kazada sürücü Şehmus Altunbaş ile beraberindeki Değer Altunbaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.