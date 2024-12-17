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Şanlıurfa'da İstinat Duvarına Çarpan Otomobilde Can Pazarı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siverek'te istinat duvarına çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:10
Şanlıurfa'da İstinat Duvarına Çarpan Otomobilde Can Pazarı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, istinat duvarına çarptı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Demirhan (31) yönetimindeki 02 ACB 147 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 25. kilometresinde kontrolünü kaybederek istinat duvarına çarptı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, kazanın etkilerini değerlendirdi. Yapılan incelemede, sürücü Demirhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Zehra Demirhan (24) ise, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'daki bu üzücü kaza, bölgede trafikte dikkatli olunması gerektiğinin bir kez daha altını çizmektedir.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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