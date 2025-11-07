Şanlıurfa'da Jandarma 450 Bin TL Değerinde 44 Sahte Fatura Düzenlenmiş Lastik Ele Geçirdi

Şanlıurfa'da Otoyol Jandarma ekipleri, durdurdukları çekicinin yarı römorkunda piyasa değeri 450 bin lira olan 44 adet sahte fatura düzenlenmiş kamyon lastiği ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:14
Şanlıurfa'da Jandarma 450 Bin TL Değerinde 44 Sahte Fatura Düzenlenmiş Lastik Ele Geçirdi

Şanlıurfa'da Jandarma 450 Bin TL Değerinde 44 Sahte Fatura Düzenlenmiş Lastik Ele Geçirdi

Otoyol Jandarma Komutanlığı'ndan yol kontrolü operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yol kontrolü yapan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir çekiciyi durdurdu.

Çekicinin arkasındaki yarı römorkta yapılan aramada, piyasa değeri 450 bin lira olan ve 44 adet sahte fatura düzenlenmiş kamyon lastiği ele geçirildi.

Olayla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

JANDARMADAN LASTİK OPERASYONU

JANDARMADAN LASTİK OPERASYONU

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da JASAT Operasyonu: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
2
Hüyük'te Evde Sağlık Hastaları İçin Fidan Dikildi
3
Beşiktaş Belediyesi 10 Kasım’da Saygı Yürüyüşüyle Atatürk’ü Anacak
4
Aliağa'da Minik Eller Zeytinle Buluştu: Hasbi Şengül 6. Zeytin Kırma Şenliği
5
Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi
6
Manyas’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bu Yıl Erken Anıldı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı