Şanlıurfa'da Jandarma 450 Bin TL Değerinde 44 Sahte Fatura Düzenlenmiş Lastik Ele Geçirdi

Otoyol Jandarma Komutanlığı'ndan yol kontrolü operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yol kontrolü yapan Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir çekiciyi durdurdu.

Çekicinin arkasındaki yarı römorkta yapılan aramada, piyasa değeri 450 bin lira olan ve 44 adet sahte fatura düzenlenmiş kamyon lastiği ele geçirildi.

Olayla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

JANDARMADAN LASTİK OPERASYONU