Şanlıurfa'da Kaçak Alkol, Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu — 1 Gözaltı

Şanlıurfa'da Kaçak Alkol, Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalar sonucu kaçak alkol, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda Gözaltı ve Ele Geçirilenler

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet ruhsatsız tabanca, 97 şişe bandrolsüz alkol, 16 adet sentetik ecza hap, 2 adet şarjör, 32 adet fişek ve 1 gram kubar esrar yer aldı.

