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Şanlıurfa'da Kaçak Avcılar Yakalandı: 20 Saka Kuşu Doğaya Salındı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu, doğaya geri salındı. Doğa Koruma ekipleri hassas olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:09
Şanlıurfa'da Kaçak Avcılar Yakalandı: 20 Saka Kuşu Doğaya Salındı

Şanlıurfa'da 20 Saka Kuşu Doğaya Salındı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, kaçak avcılara ait 20 saka kuşu doğaya yeniden kazandırıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi ile işbirliği yaparak Eyyübiye ilçesinde sahada etkin bir çalışma yürüttü.

Operasyonun Detayları

Pazarda 20 saka kuşunun satışa sunulduğu yönünde gelen ihbar üzerine, güvenlik güçlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Ekipler, ihbar edilen mekâna ulaşarak kuşlara sahip çıkmayı başardı.

Rehabilitasyon ve Doğaya Salım

Ele geçirilen saka kuşları, rehabilitasyon merkezinde detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, bir törenle doğaya salındı. Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Sorumlusu Uğur Özbay, duyarlı vatandaşların ihbarlarına teşekkür ederek, kaçak avcılara karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Hedef: Doğa ve Yaban Hayatı Koruma

Özbay, "Kaçak avcılar tarafından ele geçirilen 20 saka kuşu satışa hazırlanmıştı. İhbar sonucunda harekete geçtiğimiz için bu hayvanları kurtarabildik. Satışa aracılık edenler kaçmayı başardı ama onların yakalanması için çalışmalarımız devam ediyor," dedi. Bu olay, doğanın ve yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'da kaçak avcılara düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu doğaya...

Şanlıurfa'da kaçak avcılara düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avcılara düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu doğaya...

Şanlıurfa'da kaçak avcılara düzenlenen operasyonda ele geçirilen 20 saka kuşu doğaya bırakıldı.

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