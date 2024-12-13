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Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Denetimine Saldırı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:06
Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Denetimine Saldırı: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Kaçak Elektrik Denetimi Sırasında Gerginlik

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, kaçak elektrik kullanımına yönelik denetim gerçekleştiren Dicle Elektrik saha ekibine yönelik bir saldırı meydana geldi. Olayda, iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırsal Alanda Denetim

Kırsal Çokalan Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, üç abonesiz kullanıcının kaçak elektrik tükettiği ortaya çıkartıldı. Yasal işlemler başlaması üzerine mahalle sakinleri, denetim ekibine saldırarak engellemeye çalıştı.

Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, olay kontrol altına alındı ve iki kişi gözaltına alındı. Kaçak elektrik kullanan bireyler hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Şirketten Açıklama

Dicle Elektrik, yapılan açıklamada, "Görevlerini yerine getiren çalışanlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Kaçak elektrik kullanımı, sadece ekonomik kayıplara değil, enerji kalitesinin düşmesine ve dağıtım şebekesinin ciddi zarar görmesine neden oluyor. Kaçak elektrikle mücadelede zaman zaman engellemelerle karşılaşsak da, bölge halkına kaliteli ve kesintisiz enerji sağlama amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

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