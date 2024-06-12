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Şanlıurfa'da kaçak tavuk operasyonu! 10 ton etikete tabi olmayan tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi. Depo mühürlendi, tavuklar imha edilecek ve işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:47
Şanlıurfa'da kaçak tavuk operasyonu! 10 ton etikete tabi olmayan tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'da Tonlarca Kaçak Tavuk Ele Geçirildi! Operasyonda Depo Mühürlendi, Etikete Tabi Olmayan Tavuklar İmha Edilecek

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Sırrın Mahallesi'nde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirildi.

operasyon

Denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi. Bu ürünlerin gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğu belirlendi.

Zabıta ekipleri depoyu derhal mühürleyerek faaliyete son verdi. Ele geçirilen yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri ise imha edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşları gıda ürünlerini satın alırken etiketli ve güvenilir markaları tercih etmeleri konusunda uyardı.

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