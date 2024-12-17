Şanlıurfa'da Kadın Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Şanlıurfa'da Güvenlik Başarısı

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG içinde sözde sorumlu olarak görev yapan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan bir kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.

Terör Örgütündeki Çözülme Süreci

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PYD/YPG'nin Suriye'de kontrolü kaybetmesi, örgüt içerisindeki çözülme sürecini hızlandırdı. Bu bağlamda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı birlikte önemli bir çalışma yürüttü.

2008 yılında terör örgütüne katılan ve 2010 yılında Suriye üzerinden Irak'taki örgütün kırsal kadrosuna geçen G.Y. isimli kadın, uzun yıllar sözde sorumlu seviyesinde faaliyet gösterdi. Ancak, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucunda G.Y. terör örgütünden kaçmayı başardı ve güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kadın Teröristin Faaliyetleri

Kadın teröristin, Irak'tan Suriye'ye gönderilerek, bölgedeki halkın zorla terör örgütüne katılmasına aracılık ettiği ve örgütün suikastçıları arasında yer aldığı belirlendi. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.