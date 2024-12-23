Şanlıurfa'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı korkunç bir kaza yaşandı. Bu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Kırhan (26) yönetimindeki 63 ADH 762 plakalı otomobil, Seyithan Gülalan yönetimindeki 06 DMA 199 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, sürücü Kırhan’ın yanı sıra otomobilde bulunan Sevgi Kızıltoprak (34), Ömer Asaf Kızıltoprak (3) ve Muhammed Ensar Kızıltoprak (8) da yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, otomobil sürücüsü Yakup Kırhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Muhammed Ensar Kızıltoprak'ın durumunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.