Şanlıurfa'da Kamyonet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen talihsiz kaza, park halindeki iki kamyonet arasında sıkışma sonucu gerçekleşti.

Kaza Detayları

Olay, Şanlıurfa Sebze ve Meyveciler Hal Pazarı'nda yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyonet, Ali Taşcı'ya ait 27 GH 779 plakalı park halindeki kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ali Taşcı, aracının arka tarafına geçiş yaptığı sırada iki kamyonet arasında sıkışarak ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale edip, Taşcı'yı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşçı kurtarılamadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ali Taşcı'nın park ettiği kamyonetin arka tarafına geçiş yaptığı esnada başka bir kamyonetin çarpması anları yer almakta.

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.