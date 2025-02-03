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Şanlıurfa'da Kamyonun Üst Geçitten Düşmesi: 3 Ölü, 22 Yaralı

Şanlıurfa'da bir kamyon üst geçitten düşerek 3 kişinin ölümüne, 22 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay tüm detaylarıyla aktarıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:05
Şanlıurfa'da Kamyonun Üst Geçitten Düşmesi: 3 Ölü, 22 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen korkunç bir kazada, bir kamyonun 3 araca çarpmasının ardından sürüklediği otomobille üst geçitten düştüğü bildirildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Birecik-Gaziantep kara yolu üzerinde, İ.O. idaresindeki 63 EE 815 plakalı kamyon, Birecik köprüsü üzerinde 27 ACT 802, 27 ANS 490 ve 63 L 2449 plakalı araçlara çarptı. Söz konusu kamyon, 34 BFG 356 plakalı otomobili sürükleyerek üst geçitten 10 Temmuz Caddesi'ne düştü.

Acil Müdahale ve Güvenlik kamerası Görüntüleri

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, görüntülerde kamyonun otomobile çarpma anı ve ardından üst geçitten düşme anı yer alıyor.

Valilikten Üzücü Açıklama

Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada, 4 aracın karıştığı kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını belirtti. "Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hayatını Kaybedenlerin İsimleri ve Durumları

Kazada hayatını kaybedenlerin Müslüm Çakmak, Ahmet Casım ve Ceylan Cilo olduğu öğrenildi. Yaralılar arasında yer alan 22 kişiden 19'u** tedavilerinin ardından taburcu edilirken, kamyon sürücüsü İ.O. ileri tedavi için Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Vali Vekili'nden Ziyaret

Şanlıurfa Vali Vekili Yakup Kılınçoğlu kaza yerinde incelemelerde bulunarak, hastanede tedavi gören yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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