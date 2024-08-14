Şanlıurfa'da Kazayla Vurulan Çocuk Sağlığına Kavuştu

Şanlıurfa'da Olay: Kazayla Vurulan Çocuğun Sağlığına Kavuşması

Şanlıurfa'da, evde yüksek hızlı havalı silahla oyun oynarken kazayla vurulan 12 yaşındaki Erdal Güler, başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Hastaneden Yapılan Açıklama

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Güler'in ağır yaralandığı ve kalp boşluğuna mermi girdiği belirtildi. Çocuk, hastaneye kaldırıldıktan sonra Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde ameliyata alındı.

Başhekimden Uyarı

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan, Güler'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, ailelere çocukları için güvenlik önlemlerini artırmaları konusunda uyarıda bulundu. Kırhan, çocukların silah veya kesici aletlerden uzak tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Büyük Bir Başarı

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Murat Ziya Bağış, yaptıkları işlemin dünya genelinde çok nadir görülen bir vaka olduğunu ifade etti. Bağış, "12 yaşındaki hastamız, yüksek hızlı havalı silahla yanlışlıkla vurulmuş ve mermi göğüs kemiğinden girerek göğüs boşluğuna düşmüş. İlk tetkiklerde merminin kalp içinde olup olmadığı netleşmedi. Çocuk hemen yoğun bakıma alındı ve ameliyat kararı alındı. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatta, merminin kalp boşluğuna girdiği tespit edilerek başarılı bir şekilde çıkarıldı," dedi.

Bağış, şunları da ekledi: "Dünya genelinde 1914'ten bu yana çok az sayıda vaka bildirilmiştir ve çocuklarda bu tür yaralanmalar oldukça nadirdir. Şükürler olsun ki hastamız sağlığına kavuştu. Ailelerin çocuklarını bu tür tehlikeli silahlardan uzak tutması gerekiyor. Bu yaşta çocukların ateşli silahlarla oynaması ciddi yaralanmalara yol açabilir."

Şanlıurfa'da evde yüksek hızlı havalı silahla oyun oynadığı sırada kazayla vurulan ve kalp boşluğuna mermi giren 12 yaşındaki Erdal Güler, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da evde yüksek hızlı havalı silahla oyun oynadığı sırada kazayla vurulan ve kalp boşluğuna mermi giren 12 yaşındaki Erdal Güler, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.