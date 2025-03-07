Şanlıurfa'da Kepçenin Altında Kalan Ali Aslantaş Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da kepçe kazasında Ali Aslantaş hayatını kaybetti, operatör gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 14:56
Şanlıurfa'da Kepçenin Altında Kalan Ali Aslantaş Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, belirtilen bir kepçe kazası fatal bir sonla sonuçlandı. Kırsal Güzelköy Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasında meydana gelen olayda, Ali Aslantaş adlı kişi, kepçe operatörü A.A'nın geri manevra yaptığı sırada kepçenin altında kaldı.

Fabrika çalışanlarının acil ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, Aslantaş ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, tüm tıbbi müdahalelere rağmen, talihsiz adam kurtarılamadı.

Kepçe operatörü A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, bölgedeki iş güvenliği standartlarının yeniden sorgulanmasına yol açabilecek boyutlarda bir kazayı temsil ediyor.

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