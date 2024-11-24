Şanlıurfa’da Kuvvetli Yağış Etkili Oldu

Şanlıurfa'da Sağanak Yağışlar Etkisini Gösterdi

Şanlıurfa'da, öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkili olmaya devam etti. Yağışlar, çeşitli cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Trafikte Zorluklar Yaşandı

Bazı araçlar, yoğun yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Kentteki yağmur, sürücüleri zor durumda bıraktı ve bazı bölgelerde şiddetli yağış uyarıları yapılmıştı.

Yetkililer, özellikle Şanlıurfa ve çevresindeki iller için devam eden kuvvetli yağışların ilerleyen saatlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürdü.

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürdü.