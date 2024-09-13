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Şanlıurfa'da Minibüs-Traktör Kazası: 12 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı, durumu ağır olan bir yaralı var.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:57
Şanlıurfa'da Minibüs-Traktör Kazası: 12 Yaralı

Şanlıurfa'da Minibüs-Traktör Çarpışması

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 12 kişinin yaralandığı dikkate değer bir trafik kazası meydana geldi. İncelemelere göre, genç sürücü Hüseyin Karataş (22) yönetimindeki 01 ALU 283 plakalı minibüs, Tülmen Mahallesi yakınlarında ilerleyen yaşlı sürücü Osman Baz (68) tarafından kullanılan 63 ZF 031 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kaza Anı ve Sonuçları

Kaza sonrası minibüs sürücüsü Karataş ve araçta bulunan 11 yolcu yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırarak tedavi sürecini başlattı.

Ağır Yaralı Durumu

Yaralılardan biri olan Suriye uyruklu Ali Muhammed'in (31) sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Kazanın nedeni ve detayları hakkında araştırmalar sürdürülmektedir.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada 12 kişi...

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada 12 kişi...

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada 12 kişi...

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

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