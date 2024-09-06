Şanlıurfa'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza

Şanlıurfa'da meydana gelen kazada, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Henüz sürücüleri belirlenemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs, Koruklu kavşağında çarpıştı.

Olay Yerine Müdahale

Kazada vatandaşların ihbarıyla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, kaza alanında Hüseyin Y. adlı kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan diğer 3 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazanın nedenine dair incelemeleri sürdürüyor.

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.