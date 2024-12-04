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Şanlıurfa'da Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir öğretmen, nefes borusuna cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:05
Şanlıurfa'da Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Öğrenci Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Giyimli İlkokulu'nda meydana gelen olayda, bir erkek öğrencinin boğazına cisim kaçtı. Olay anında nefes alamadığını fark eden öğretmeni, hızlı bir şekilde müdahale etti.

Öğretmen, Heimlich manevrasını uygulayarak çocuğun nefes almasını sağladı. Öğrencinin kurtarılma anı, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ilk yardım bilgisinin ve hızlı müdahalenin önemini vurgulayarak öğretmeni tebrik etti.

Olay, hızlı bir müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tür durumlarda adım atmanın ve doğru bilgilerin önemine dikkat çekmek gerekiyor.

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