Şanlıurfa'da Okul İstitat Duvarı Yıkıldı: O Anlar Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'da Okul duvarı Yıkıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarı yıkıldı. Olay, Selimpınar Mahallesi'nde meydana geldi ve güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay Anında Öğrenciler Derste Bulunuyordu

Yıkılma anı, öğrencilerin derste olduğu sırada gerçekleşti. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı ve okulda bulunan öğrenciler derhal tahliye edildi.

Kaymakam'dan Açıklama Geldi

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, konuyla ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye gitti ve yetkililerden bilgi aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi istinat duvarının bilinmeyen bir sebeple çökmesi üzerine ivedi bir şekilde inceleme yapılmış olup, okul çevresinde güvenlik güçlerimiz ile gerekli önlemler alınarak öğrencilerimizin tahliyesi sağlanmıştır. Konu ile ilgili uzman ekipler yönlendirilmiştir. Çöken istinat duvarında herhangi bir öğrenci, öğretmen veya personelimiz yaralanmamıştır. İlgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır."

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öte yandan, istinat duvarının yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenmiş olup, olayın nasıl gerçekleştiği merak konusu oldu.

Yetkililerin konuyla ilgili yürüttüğü incelemeler devam ederken, öğrencilerin güvenliği için önlemlerin artırılması bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Selimpınar Mahallesi'ndeki Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarı yıkıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Selimpınar Mahallesi'ndeki Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarı yıkıldı.