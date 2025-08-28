Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı Anı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı

Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki bir otele yönelik silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, kent merkezindeki Sarayönü Caddesi'nde önceki gün gerçekleşti.

Görüntülerde neler görülüyor?

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otelin önüne yaklaşan minibüsten ateş edildiği, ardından saldırganların aracın olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kayıtlarda çevredeki kişilerin, aralarında çocukların da bulunduğu kalabalığın korkuyla kaçıştığı anlar dikkat çekiyor.

Olayın seyri ve soruşturma

26 Ağustos Salı günü Sarayönü Caddesi'ndeki otele gelen kişiler, iddialara göre iki araçla gelerek otele doğru rastgele ateş açtı. Saldırı sonucunda otelde hasar meydana geldi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin ve yetkililerin konuyla ilgili incelemeleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir otele silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.