Şanlıurfa'da Oto Tamirhanesinde Yangın: 8 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatte müdahale etti

Şanlıurfa'nın Merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 8 araç ve 18 personel ile müdahale edilerek yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi; içeride bulunan araçlar kullanılamaz hale geldi.