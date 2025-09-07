DOLAR
Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 10:32
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Sürücülüğünü Kerem Şeker'in yaptığı ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, kırsal Sezginler Mahallesi yakınlarında devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölü ve Yaralılar

Otomobilde bulunan sürücünün eşi Meral Şeker, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile iki çocuğu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

