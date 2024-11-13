Şanlıurfa'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Korkunç Kaza!

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana gelen tragik bir trafik kazasında, otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Meydankapı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. 12 AE 903 plakalı kamyon ile 63 AG 658 plakalı otomobil arasında çarpışma yaşandı. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Çevredekilerin 112 Acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Salih Güvenç (38) maalesef olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.