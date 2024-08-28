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Şanlıurfa’da Otomobil İnşaat Kazısına Düştü

Karaköprü'de bir otomobil, inşaat alanına düştü. 3 kişi yaralandı, güvenlik kameraları görüntüleriyle olay anı kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:02
Şanlıurfa’da Otomobil İnşaat Kazısına Düştü

Şanlıurfa'da Otomobil Kazı Alanına Düştü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, bir otomobilin yaklaşık 7 metre yüksekten inşaat temeline düşmesi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'de meydana geldi ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

34 EM 0079 plakalı aracın sürücüsü A.C.A., geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ana yoldan sokağa dönmeye çalışırken, sağındaki çöp kutusuna çarparak kazı alanına düştü. Kazanın ardından olay yerinde incelemeler başladı ve yaralanan sürücü ile birlikte araçta bulunan E.B. ve A.T. hastaneye kaldırıldı. Soruşturma Sürüyor

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, güvenlik kameralarına ulaşan görüntülerde olay anı açıkça gözler önüne serildi.

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi...

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi...

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi...

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi...

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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