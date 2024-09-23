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Şanlıurfa'da Otomobil Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:19
Şanlıurfa'da Otomobil Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında gerçekleşti. Plaka numaraları 60 ER 418 ve 05 ACM 808 olarak belirlenen otomobillerin sürücüleri henüz tanımlanamadı.

Yaralıların Durumu

Olayın ardından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 6 kişinin arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

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