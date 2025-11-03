Şanlıurfa’da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Öldü

Şanlıurfa-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu Mustafa U. (35) ve Hasan K. (24) hayatını kaybetti; cenazeler Adli Tıp'a sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:32
Kaza detayları

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, Şanlıurfa-Mardin karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı.

A.A. idaresindeki 34 DUS 537 plakalı otomobil ile sürücülüğünü Mustafa U. (35)’nın yaptığı 63 AIA 828 plakalı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üzerindeki iki kişi ağır yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa U. ile yolcu Hasan K. (24), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mustafa U. ve Hasan K.’ın cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

