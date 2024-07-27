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Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:51
Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Şakir N. yönetimindeki 47 AAS 076 plakalı otomobilin, Orhan Ay tarafından kullanılan plakasız motosikletle şehrin Şenocak Mahallesi kavşağında çarpışmasıyla gerçekleşti.

Acil Durum ve İlk Yardım

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla birlikte, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Orhan Ay'ın hayatını kaybettiği, motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan Ay'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralı Gökhan Ay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpma anı net bir şekilde yer alıyor.

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