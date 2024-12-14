Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Kayıp, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Olay, Hasan Eşkil (23) yönetimindeki 63 AEF 128 plakalı otomobil ile Mehmet Karademir (23) idaresindeki 34 CEL 473 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Suruç-Birecik kara yolunun 11 Nisan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, çarpışmanın ardından olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Mehmet Karademir acil müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Hasan Eşkil ve yolcu İbrahim Eşkil ise sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.