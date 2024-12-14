DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.527.627,63 0,53%

Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışmasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:13
Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Kayıp, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Olay, Hasan Eşkil (23) yönetimindeki 63 AEF 128 plakalı otomobil ile Mehmet Karademir (23) idaresindeki 34 CEL 473 plakalı motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Suruç-Birecik kara yolunun 11 Nisan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, çarpışmanın ardından olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Mehmet Karademir acil müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Hasan Eşkil ve yolcu İbrahim Eşkil ise sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
3
Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
4
Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi
5
Stratcom Summit'24: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği
6
Londra'da Binlerce Kişi, Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni Düzenledi
7
Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'deki Esirleri Kasten Bombaladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak