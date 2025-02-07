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Şanlıurfa'da Petrol Arama Şantiyesinde İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:27
Şanlıurfa'da Petrol Arama Şantiyesinde İş Kazası: 2 İşçi Yaralandı

Şanlıurfa'da Petrol Arama Şantiyesinde Ciddi Kaza!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde bulunan petrol arama sahasında bir iş kazası meydana geldi. Kırsal Taşıkara Mahallesi civarındaki şantiyede gerçekleşen olayda, 2 işçi ağır yaralandı.

Kaza, işçilerden Ferhat Kılıç (33) ve Cumali Sucu (50), pistonlu anahtar sisteminin ters dönmesi sonucu çarpması sonucu yaşandı. Yaralı işçilerin durumunu gören çevredekiler, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olayın ardından bölgeye intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, durumu kritik olan Kılıç ve Sucu'yu 112 Acil Sağlık ekipleri ile Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki endişeleri yine gündeme getirirken, yerel halk ve işçiler kaza ile ilgili bilgi bekliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen iş kazasında 2...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen iş kazasında 2...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, petrol arama sahasındaki şantiyede meydana gelen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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