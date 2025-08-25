Şanlıurfa'da pikap şarampole devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da pikap şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı
Kaza Detayları
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, H.K. (46) idaresindeki 12 AT 954 plakalı pikap, Siverek-Karacadağ yolu 25. kilometresinde, Çavuşlu Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile U.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.