Şanlıurfa'da pikap şarampole devrildi: 2 yaralı

Siverek-Karacadağ yolu 25. kilometresinde Çavuşlu Mahallesi yakınlarında şarampole devrilen 12 AT 954 plakalı pikapta H.K. (46) ile U.K. yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:40
Şanlıurfa'da pikap şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaza Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, H.K. (46) idaresindeki 12 AT 954 plakalı pikap, Siverek-Karacadağ yolu 25. kilometresinde, Çavuşlu Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile U.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

