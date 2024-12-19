Şanlıurfa'da Pikap ve Otomobil Çarpıştı: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Şanlıurfa'da Kaza Anı Kameralarda

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde gerçekleşen olayda, sürücüleri henüz belirlenemeyen 45 AH 719 plakalı pikap ile 63 AG 948 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda yaralanan iki kişi, Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza Anının Detayları

Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, pikabın önce karşı şeritten gelen otomobile, ardından ise bir evin duvarına çarparak durduğu anlar net bir şekilde kaydedilmiş durumda.