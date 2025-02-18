Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa merkezli düzenlenen operasyonda, 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:40
Şanlıurfa'da PKK-KCK Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekiplerince PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen eş zamanlı operasyon, Şanlıurfa, Van ve Şırnak illerinde gerçekleştirildi. 12 Şubat tarihinde yapılan operasyonda, toplamda 7 baş şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu süreçte şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dijital Materyaller Ele Geçirildi

Yapılan operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bu gelişmeler, Şanlıurfa'da terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ortaya koyuyor.

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