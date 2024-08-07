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Şanlıurfa'da PKK Posteri Skandalı: Soruşturma Başlatıldı

Ceylanpınar'da PKK elebaşının posteri mezarlık duvarına asıldı, Valilik soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:19
Şanlıurfa'da PKK Posteri Skandalı: Soruşturma Başlatıldı

Şanlıurfa'da PKK Posteri Krizi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, PKK terör örgütünün elebaşının posteri mezarlık duvarına asıldı. Olayın hemen ardından, posterin kaldırılması için gerekli işlemler başlatıldı.

Valilikten Açıklama

Şanlıurfa Valiliği, konuya ilişkin resmi bir açıklama yaparak olayın ciddiyetine dikkat çekti. Açıklamada, "Ceylanpınar ilçemizde PKK terör örgütü elebaşının posteri ilçe mezarlığı duvarına asılmış ve ardından aynı kişiler tarafından kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Emniyetin Çalışmaları Sürüyor

Valilik, duruma el koyarak, "Emniyet birimlerimiz tarafından sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Olay, yerel halkta büyük bir infial yaratırken, güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde soruşturma başlatması memnuniyetle karşılandı.

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