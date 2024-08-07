Şanlıurfa'da PKK Posteri Skandalı: Soruşturma Başlatıldı

Şanlıurfa'da PKK Posteri Krizi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, PKK terör örgütünün elebaşının posteri mezarlık duvarına asıldı. Olayın hemen ardından, posterin kaldırılması için gerekli işlemler başlatıldı.
Valilikten Açıklama
Şanlıurfa Valiliği, konuya ilişkin resmi bir açıklama yaparak olayın ciddiyetine dikkat çekti. Açıklamada, "Ceylanpınar ilçemizde PKK terör örgütü elebaşının posteri ilçe mezarlığı duvarına asılmış ve ardından aynı kişiler tarafından kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.
Emniyetin Çalışmaları Sürüyor
Valilik, duruma el koyarak, "Emniyet birimlerimiz tarafından sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.
Olay, yerel halkta büyük bir infial yaratırken, güvenlik güçlerinin hızlı bir şekilde soruşturma başlatması memnuniyetle karşılandı.