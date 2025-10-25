Şanlıurfa'da Polis Memuru Bıçaklı Saldırıda Yaralandı — Zanlı Gözaltında

Şanlıurfa Eyyübiye'de nöbet tutan polis memuru bıçaklı saldırıda kolundan yaralandı; zanlı gözaltına alındı, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 21:54
Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Eyyübiye Polis Merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna bir zanlı tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Yaşanan olayda polis memuru kolundan yaralandı, saldırgan ise olay yerinde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda ise İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un görevi başında yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Paylaşımda, yaralı polis memuruna şifa temennisinde bulunuldu.

